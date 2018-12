Anzeige

Liverpool (dpa) - Der FC Liverpool hat am Sonntag mit einem Sieg gegen den englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United die Tabellenspitze ganz schnell zurückerobert.

Das Team von Coach Jürgen Klopp setzte sich mit 3:1 (1:1) gegen den Erzrivalen durch und verdrängte Meister Manchester City, der am Samstag den FC Everton mit 3:1 (1:0) besiegt hatte, wieder von Platz eins. Der FC Arsenal erlebte unterdessen eine überraschende 2:3 (1:2)-Pleite beim FC Southampton, wo der neue Trainer Ralph Hasenhüttl ein gelungenes Heimdebüt feierte.

Für Liverpool trafen der Senegalese Sadio Mané (24. Minute) und der kurz zuvor eingewechselte Schweizer Xherdan Shaqiri (73./80.). Nach einem Patzer von Liverpool-Torwart Alisson Becker hatte der englische Nationalspieler Jesse Lingard (33.) zwischenzeitlich ausgeglichen. Liverpool ist als einziges Team in dieser Premier-League-Saison noch ungeschlagen, hat 45 Punkte und damit einen Zähler mehr als Man City. Am 3. Januar treffen die Konkurrenten in Manchester aufeinander.

Meister City hatte sich dank Gabriel Jesus (22./50.) und Raheem Sterling (69.) gegen Everton durchgesetzt. Für die Toffees traf Dominic Calvert-Lewin (65.). Eine Woche nach der ersten Saisonpleite war Trainer Pep Guardiola erleichtert. «Das war schwer heute», sagte Guardiola. «Die Spieler haben eine großartige Reaktion gezeigt.»

Nach 14 Spielen ohne Niederlage musste sich Arsenal am Sonntag gegen die Saints geschlagen geben. Danny Ings (20./44.) und Charlie Austin (85.) ließen ihren neuen Trainer jubeln. Bei Austins Tor verschätzte sich der deutsche Keeper Bernd Leno und unterlief eine Flanke. Zuvor hatte der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan (28./53.) zweimal für die Gunners ausgeglichen, bei denen Mesut Özil nach Rückenbeschwerden zurückkehrte. Der deutsche Ex-Nationalspieler wurde eingewechselt.

Hasenhüttl war überglücklich. «Es ist unglaublich, was das Team in einer Woche erreichen kann», sagte der frühere Coach von RB Leipzig beim Sender BBC. «Ich bin sehr stolz, wie konzentriert und kompromisslos sie waren, und als sie die Chance hatten, wie gnadenlos sie waren.» Die Saints verließen durch den Sieg die Abstiegszone.

Arsenal blieb auf Platz fünf, drei Punkte hinter dem Vierten FC Chelsea, der sich mit 2:1 (2:0) bei Brighton & Hove Albion durchsetzte. Pedro (17.) und Eden Hazard (33.) trafen für die Blues. Auf dem dritten Platz rangiert Tottenham Hotspur. Die Spurs siegten am Samstag erst in der Nachspielzeit durch einen Treffer von Christian Eriksen (90.+1) gegen den abstiegsbedrohten FC Burnley.

Ebenfalls in höchster Abstiegsnot stecken der deutsche Trainer David Wagner mit Huddersfield Town nach einem 0:1 (0:0) gegen Newcastle United und der frühere Dortmunder André Schürrle mit dem FC Fulham, der mit 0:2 (0:2) im London-Derby gegen West Ham United unterlag.