Der Eingriff wird demnach in Innsbruck vorgenommen. Sané soll bereits am Dienstag von Manchester dorthin gereist sein. Der 23 Jahre alte Offensivspieler hatte sich am 4. August im englischen Supercup-Spiel von Manchester City gegen den FC Liverpool das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Üblicherweise werden Spieler von Manchester City bei schweren Blessuren bei einem von Trainer Pep Guardiola geschätzten Mediziner in Barcelona operiert.

Der mögliche Rekordtransfer Sanés für mehr als 100 Millionen Euro von den Citizens zum FC Bayern München ist weiterhin in der Schwebe. Sané wird voraussichtlich sechs bis sieben Monate nicht spielen können.