Robin Koch (l) und wird für Niklas Stark (r) in der DFB-Elf spielen.

Robin Koch (l) und wird für Niklas Stark (r) in der DFB-Elf spielen. Foto: Federico Gambarini/dpa

Der 23 Jahre alte Bundesliga-Profi des SC Freiburg ersetzt in Dortmund den erkrankten Berliner Niklas Stark in der Abwehr. Der von Bundestrainer Joachim Löw nach dem Ausfall von Matthias Ginter nachnominierte Koch war erst am Dienstag zum Nationalteam gestoßen.

Stark blieb wegen eines Magen-Darm-Infektes im Teamhotel, wie der DFB mitteilte. Der Hertha-Profi sollte eigentlich sein Debüt im DFB-Team als Nebenmann von Niklas Süle in der Innenverteidigung geben. Zweiter Neuling in der deutschen Startelf ist Kochs Freiburger Vereinskollege Luca Waldschmidt.

Angeführt wird die deutsche Elf erstmals vom Münchner Joshua Kimmich als Kapitän. Denn im Tor darf sich Marc-André ter Stegen anstelle von Manuel Neuer bewähren. Neben Waldschmidt stürmen der Münchner Serge Gnabry und der Dortmunder Julian Brandt.

Die deutsche Aufstellung:

ter Stegen - Klostermann, Koch, Süle, Halstenberg - Kimmich - Havertz, Can - Gnabry, Waldschmidt, Brandt