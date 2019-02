Anzeige

«Alles ist perfekt verlaufen, und ich werde nach einer kurzen Pause in der Lage sein, wieder an die Arbeit zu gehen», schrieb der Weltmeister von 2014 am Mittwochabend bei Instagram. Der 31-Jährige bedankte sich in seiner kurzen Mitteilung für die Genesungswünsche. «Nun wünsche ich meinen Teamkollegen alles Gute für das Spiel heute Abend in Madrid», erklärte Khedira zum Schluss mit Blick auf das Achtelfinal-Hinspiel des italienischen Rekordmeisters bei Atlético Madrid.