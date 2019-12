Pssst. Wir müssen leise sein. Und auch vorsichtig. Denn Daniel Didavi mag es nicht, wenn er über seine Verletzungen reden muss. Das Ganze ist auch kein gutes Omen für den Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart. Schließlich hat Didavi in einer sehr persönlichen Studie bereits vor längerer Zeit festgestellt, dass immer wenn er betont, dass es ihm gut gehe, er sich in Form und stabil fühle, es kurz darauf wieder ganz anders aussah.

Knorpel, Sehnen, Muskeln – schon oft hat ein Teil seines Körpers nicht mitgespielt, weshalb der 29-Jährige genug leidvolle Erfahrungen während seiner Fußballkarriere gesammelt hat. Zuletzt erwischte es ihn am 4. Oktober. Ein Freitagabend, Muskelbündelriss in der Wade. Acht Wochen später sitzt Didavi auf dem Clubgelände in Trainingsklamotten da und sagt: „Ich bin komplett schmerzfrei.“

Aus seinem Mund ist das immer etwas Besonderes, weil er als verletzungsanfällig gilt. Deshalb hat sich Didavi viel Zeit genommen. Oder besser: nehmen müssen. „Gegen die Physiotherapeuten und Ärzte hatte ich diesmal keine Chance“, sagt er. Sie haben ihn gebremst, als er bereits nach fünf Wochen in das Mannschaftstraining einsteigen wollte. Nun meldet sich der Techniker für das Heimspiel am Montag (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg einsatzfähig. Ob von Beginn an und so lange die Kräfte reichen – oder ob als Einwechselspieler, der Akzente setzt, weiß Didavi noch nicht. Mit beiden Rollen kann er sich jedoch anfreunden. Wichtig ist für den Mann mit der Nummer zehn: Er will der Mannschaft helfen.

Spielerisch, weil er über den vielleicht besten linken Fuß in der zweiten Liga verfügt. Und mental, weil er dank seiner Erfahrung und seiner Art einen Schuss Leichtigkeit in die Angriffe des VfB bringen könnte. „Mittlerweile habe ich mir ja einen gewissen Ruf erarbeitet, weshalb die Gegner viel auf mich achten. Dadurch ergeben sich aber auch Freiräume für andere Spieler“, sagt Didavi. Für Orel Mangala zum Beispiel, dem er extremes Potenzial bescheinigt. Oder Philipp Förster, dem er öfters den Rat gibt, selbst den Abschluss zu suchen. „Auch aus dem Mittelfeld heraus hat uns zuletzt die Torgefährlichkeit gefehlt“, sagt Didavi.

Ansonsten hat der Routinier in den vergangenen Wochen vor allem gespürt, wie sich die jungen Spieler zu schnell durch ein Gegentor verunsichern lassen. Wie sie gar verkrampfen. So ist die Selbstverständlichkeit des Siegens verloren gegangen und herausgekommen ist eine Krise, die direkt zum Didavi-Faktor führt: In Vollbesitz seiner Kräfte hat der VfB mit ihm zu Saisonbeginn kein Spiel verloren, sechs Siege eingefahren und 20 Punkte geholt – Tabellenplatz eins. Ohne ihn kamen die Stuttgarter nur noch auf zwei Siege bei fünf Niederlagen. Der Bruch erfolgte am neunten Spieltag in der neunten Spielminute, als der Regisseur gegen den SV Wehen Wiesbaden (1:2) vom Platz humpelte.

Viele Wechsel im Mittelfeld

Seither wollten aber weder Trainer Tim Walter noch der Sportdirektor Sven Mislintat die wirkliche Bedeutung Didavis für das Stuttgarter Spiel herausstreichen. In der Überzeugung, dass der Kader stark genug ist, den Ausfall zu kompensieren. Und um keine Ausrede für die Niederlagen zu liefern. Fakt ist jedoch, dass Didavi in Walters System einen Fixpunkt darstellt. Weshalb der Chefcoach froh ist, den Spielmacher wieder in der Kabine zu haben. Didavi verkörpert Spielfreude, und er bringt reichlich Ehrgeiz mit.

Ein Mischung, die der VfB gut gebrauchen kann. Zumal Walter sein ideales Mittelfeld offenbar noch nicht gefunden hat. Zumindest hat sich keine Formation fest- beziehungsweise eingespielt. An 15 Spieltagen gab es bislang zwölf verschiedene Aufstellungen im Zentrum. Meist in Rautenform, aber auch in sogenannter Tannenbaumformation oder Dreierreihe.

„Die personellen Wechsel müssen bei uns sein“, sagt Didavi und verweist auf die Konkurrenzsituation im Kader. Gerade für die Mittelfeldpositionen gibt es eine Reihe von Spielern mit Ansprüchen. Neben Mangala und Förster noch Santiago Ascacibar, Atakan Karazor, Philipp Klement, aber auch Gonzalo Castro und jetzt noch Wataru Endo. Aus ihnen muss der Trainer sein Herzstück bilden, um seinen Ballbesitzfußball zu praktizieren. Denn am Konzept, wie gespielt werden soll, zweifelt Didavi nicht.

Auch nicht an der Chemie im Team. „Zwischen Trainer und Mannschaft passt es“, sagt Daniel Didavi und bezeichnet den Zusammenhalt als „überragend – und ich bin mit kurzen Unterbrechungen schon lange beim VfB“, sagt der Spielmacher vor der Partie gegen seinen früheren Club. Beim 1. FC Nürnberg hat der Freistoßspezialist in der Saison 2011/2012 den Durchbruch geschafft. „Eine besondere Beziehung gibt es aber nicht mehr“, sagt Didavi. Er will jetzt nur spielen und nicht viel reden.