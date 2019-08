Yul Oeltze und Peter Kretschmer bei der Kanu-WM in Ungarn.

Yul Oeltze und Peter Kretschmer bei der Kanu-WM in Ungarn. Foto: Zsolt Szigetvary/MTI/AP

Bei der Kanu-WM im ungarischen Szeged konnte sich der Potsdamer erneut auf seinen Endspurt verlassen und verwies über die nicht-olympische Distanz von 500 Metern im Canadier-Einer den Bulgaren Angel Kodinow auf Rang zwei. Dritter wurde der Moldawier Oleg Tarnowtschi.

Auf seiner Paradestrecke über die doppelte Distanz will der 31-Jährige am Sonntag seinen insgesamt zwölften WM-Titel holen, nachdem er bei den Weltcups in diesem Sommer bislang leer ausgegangen war.

Die Canadier-Spezialisten Yul Oeltze und Peter Kretschmer verpassten bei der WM ihren Gold-Hattrick deutlich. Das Duo aus Magdeburg und Leipzig musste sich mit Platz vier begnügen. Den Sieg holten sich die starken Chinesen Hao Liu/Hao Wang vor den Kubanern Serguey Torres Madrigal/Fernando Jorge Enriquez. Auf Platz drei vor den Deutschen kamen die Brasilianer Erlon de Souza Silva/Isaquias Queiroz dos Santos.