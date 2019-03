Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe musste sich ihrer zwei Jahre jüngeren Kontrahentin aus Neumünster nach 2:33 Stunden mit 5:7, 6:1, 4:6 geschlagen geben. Görges ist die Nummer 15 der Weltrangliste, Barthel wird auf Platz 97 geführt. Sie bekommt es im Achtelfinale nun mit der früheren Weltranglisten-Ersten Venus Williams aus den USA zu tun.

Neben Barthel steht auch Wimbledonsiegerin Angelique Kerber in der Runde der besten 16. Die 31-Jährige aus Kiel trifft nach ihrem Sieg gegen die Russin Natalja Wichljanzewa jetzt auf die an Nummer neun gesetzte Weißrussin Aryna Sabalenka. Kerber ist bei der Hartplatz-Veranstaltung in Kalifornien an Position acht eingestuft.