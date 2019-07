Homophobe Beschimpfungen auf Rapinoe-Plakate

Fußball-Weltmeisterin

New York (dpa) - Plakate mit dem Abbild der US-Fußball-Weltmeisterin Megan Rapinoe sind in einer New Yorker U-Bahn-Station mit Beleidigungen beschmiert worden. Es werde wegen möglicher Hasskriminalität ermittelt, teilte die Polizei mit.