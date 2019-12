Harit war 2017 vom FC Nantes zum Revierclub gewechselt. In dieser Saison ist der dribbelstarke Offensivakteur mit sechs Toren und vier Assists bester Scorer im Team von David Wagner. Der Schalker Coach begrüßte die Entscheidung: «Amine gehört zu den vielen Spielern zwischen 19 und 23 Jahren, die mit ihrem großen Potenzial die sportliche Zukunft des Clubs sein können. Im vergangenen halben Jahr hat er eindrucksvoll bewiesen, was man erreichen kann, wenn man hart arbeitet und einen Plan konsequent verfolgt.»

Nach Informationen der «Bild» soll das neue Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel beinhalten, die aber noch nicht im nächsten Sommer greift. «Ich bin dem Club und den Verantwortlichen sehr dankbar, dass sie auch in schwierigen Zeiten zu mir gehalten und stets an mich geglaubt haben. Dieses Vertrauen möchte ich weiterhin zurückzahlen. Ich sehe mich in meiner sportlichen Entwicklung noch nicht am Ende und möchte mit Schalke 04 in den kommenden Jahren gerne wieder international spielen. Das erreichen wir nur als Team», wurde Harit in der Mitteilung des Bundesliga-Vierten zitiert.

Indes muss Schalke nach Informationen der «Bild»-Zeitung für den Rest der Hinrunde auf Mark Uth verzichten. Das habe eine Untersuchung ergeben. Der 28 Jahre alte Stürmer könne wegen anhaltender Adduktorenprobleme erst im kommenden Jahr zurückkehren. Anfang April hatte Uth eine schwere Adduktorenverletzung erlitten und war fast ein halbes Jahr lang ausgefallen. Im Oktober vergangenen Jahres kam Uth auch einmal in der deutschen Nationalmannschaft zum Einsatz.