Handball-Bundestrainer Christian Prokop erwartet eine Steigerung in der Offensive. Foto: Federico Gambarini

«Das ist ein Matchball, den wir haben, um das Ticket für die Europameisterschaft 2020 zu ziehen», sagte Prokop einen Tag vor der Partie am Samstag (14.00 Uhr/ZDF) in Halle/Westfalen. Ein Remis würde der DHB-Auswahl reichen, um sich für die EM im kommenden Januar in Schweden, Norwegen und Österreich zu qualifizieren.

Beim 26:18 im Hinspiel in Polen am vergangenen Mittwoch hatte das deutsche Team dominiert, aber auch viele gute Chancen ausgelassen. «Ich erwarte mir einfach Torgefahr von jeder Position», sagte der 40-Jährige. Nach drei Siegen aus drei Spielen führt sein Team die Qualifikationsgruppe 1 mit 6:0-Punkten souverän an.