Lewis Hamilton beim Training in Suzuka.

Lewis Hamilton beim Training in Suzuka. Foto: Toru Takahashi/AP

Anzeige

Der britische Mercedes-Pilot war in der verregneten Qualifikation in Suzuka schneller als sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas und der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Ferrari-Star Sebastian Vettel patzte und wurde nur Neunter. Der Hesse hat als WM-Zweiter in der Gesamtwertung bereits 50 Punkte Rückstand auf Hamilton und muss im fünftletzten Saisonlauf eine weitere Niederlage gegen seinen Dauerrivalen fürchten.

Für Hamilton ist es schon die 80. Pole Position seiner Karriere und die achte in diesem Jahr.