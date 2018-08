Julia Görges verlor ihr Halbfinale in New Haven.

Julia Görges verlor ihr Halbfinale in New Haven. Foto: John Minchillo/AP

Anzeige

Die Weltranglisten-25. trifft im Endspiel auf Carla Suarez Navarro. Die 29-jährige Spanierin konnte sich im Halbfinale gegen Monica Puig aus Puerto Rico durchsetzten, da diese beim Stand von 4:4 im ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben musste.

Görges verlor damit auch das zweiten Duell mit Sabalenka auf der WTA-Tour. Bislang letzte deutsche Finalistin in New Haven war Steffi Graf vor 20 Jahren, als sie 1998 im Endspiel die die Tschechin Jana Novotna besiegte.

Das WTA-Turnier ist in diesem Jahr mit knapp 800 000 Dollar dotiert; es dient der Vorbereitung auf die US Open. Die letzte Grand-Slam- Konkurrenz der Saison beginnt an diesem Montag in New York. Görges erhielt dort zunächst eine Qualifikantin zugelost.