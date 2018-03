Anzeige

Dallas (dpa) - Sportlich läuft es für Basketball-Superstar Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks überhaupt nicht - nun sorgen eine 600 000 Dollar Geldstrafe gegen Club-Besitzer Mark Cuban und schwere Sexismus-Vorwürfe gegen einen Ex-Boss im Umfeld des NBA-Teams für viel Unruhe.

Cuban muss mehr als eine halbe Million für Aussagen zum absichtlichen Verlieren des Meisters von 2011 zahlen. Dies gab die nordamerikanische Profiliga bekannt. NBA-Commissioner Adam Silver erklärte, Cuban habe die Strafe wegen «öffentlicher Aussagen zum Nachteil der NBA» auferlegt bekommen.

«Ich sollte es wahrscheinlich nicht sagen, aber ich war erst kürzlich mit ein paar von unseren Jungs beim Abendessen. Die Playoff-Plätze sind in weiter Ferne und ich erklärte ihnen, dass Verlieren unsere beste Option sei», sagte der 59-jährige Cuban am Sonntag während eines Podcasts mit Basketball-Legende Julius Erving.

Die Dallas Mavericks liegen mit einer Bilanz von 18 Siegen und 40 Niederlagen auf dem vorletzten Platz in der Western Conference, die Playoffs sind in weiter Ferne. Das schlechteste Team der gesamten Liga hat in der NBA-Draft-Lotterie die beste Ausgangsposition, um den ersten Pick, und damit den vermeintlich besten Spieler, in der alljährlichen Talentziehung zu erhalten. Cuban, der für seine schonungslose Ehrlichkeit bekannt ist, hat in seiner Zeit als Teambesitzer schon mehr als zwei Millionen Dollar Strafzahlungen an die NBA überweisen müssen, meistens wegen Schiedsrichter-Kritik.

Nowitzki weiß nichts von einem Plan, absichtlich zu verlieren. Der frühere Nationalspieler will so ein Verhalten auch nicht dulden. «Ich liebe den Wettbewerb noch immer, das ist einer der Gründe, warum ich überhaupt noch spiele», sagte der 39-Jährige aus Würzburg: «Ich stehe nicht dafür, bewusst zu verlieren. So bin ich einfach nicht.»

Er habe das Bußgeld «verdient», sagte Cuban selbst. «Ich wurde übereifrig während meines Gesprächs mit Dr. J und sagte etwas, das ich nicht hätte sagen sollen.» Die Geldstrafe ist aktuell jedoch nicht das größte Problem für die Mavericks.

Am Dienstag erschien im US-Sportmagazin «Sports Illustrated» ein Artikel, der das Arbeitsklima bei den Mavericks als frauenfeindlich bezeichnet. Unter anderem beschuldigen mehrere Frauen den früheren Team-Präsidenten Terdema Ussery der sexuellen Belästigung.

Nowitzki reagierte bestürzt. «Ich war angewidert, als ich den Artikel gelesen habe, offensichtlich wie jeder andere. Ich war schockiert, dass so etwas in unserem Club, meinem Club passiert ist», sagte der 2,13 Meter große Power Forward der Zeitung «Dallas Morning News».

Ussery soll genau wie ein Mitarbeiter des Pressestabes massive sexistische Bemerkungen und Beleidigungen gegen weibliche Mitarbeiter gemacht haben. Die Beschuldigten weisen die Vorwürfe zurück. «Es ist sehr enttäuschend», sagte Nowitzki, der seit 1999 für die Mavericks spielt. «Ich bin froh, dass das alles herauskommt». Es sei erleichtert, dass der Verein eine externe Untersuchung eingeleitet habe, sagte Nowitzki bei einer Trainingseinheit in Los Angeles.