Führung! Kombinierer-Duo Frenzel/Rießle auf Gold-Kurs

Nordische Ski-WM

Seefeld (dpa) - Die deutschen Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Fabian Rießle nehmen bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld Kurs auf die nächste Goldmedaille. Nach dem Springen am Bergisel in Innsbruck liegt das DSV-Duo im Teamsprint überraschend in Führung.