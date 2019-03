«Geht Dortmund bis zur 60. Minute in Führung, ist alles möglich, dann wackelt Tottenham richtig», sagte der ehemalige Profi des BVB und der Tottenham Hotspur dem «Kicker» vor dem Achtelfinal-Rückspiel zwischen beiden Mannschaften in Dortmund am Dienstag. Das Hinspiel hatte der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga in London 0:3 verloren.

Entscheidend sei, dass der BVB gegen den Premier-League-Dritten kein Gegentor kassiere, glaubt Freund. «Fünf Tore traue ich der Borussia nicht zu, drei aber schon, selbst wenn es zur Halbzeit noch 0:0 stehen und erst kurz nach der Pause das 1:0 fallen sollte. Dann brennt das Stadion, im positiven Sinne», sagte der Europameister von 1996. Die jüngsten Niederlagen der Londoner beim 1:2 beim FC Burnley und 0:2 beim FC Chelsea dürften dem BVB «schon etwas Hoffnung machen.». Zuletzt hatte Tottenham 1:1 gegen den FC Arsenal gespielt.