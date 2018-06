Anzeige

Der 36-jährige Schweizer liegt jetzt 150 Punkte vor dem spanischen French-Open-Gewinner Rafael Nadal, wie aus der neuen Rangliste hervorgeht. Dank des erstmaligen Einzugs ins Endspiel von Stuttgart hatte sich der achtmalige Wimbledon-Sieger vor Nadal geschoben und geht nun in seine 310. Woche als Nummer eins.

Federer muss in dieser Woche seinen Titel im westfälischen Halle verteidigen, damit er Weltranglisten-Erster bleibt. Erstmals hatte der Rekord-Grand-Slam-Sieger vor mehr als 14 Jahren die Spitze der Weltrangliste übernommen. Der Hamburger Alexander Zverev, der in dieser Woche wie Federer in Halle antritt, bleibt mit großem Abstand die Nummer drei hinter Federer und Nadal.

Bei den Frauen gab es in den Top Ten keine Veränderungen. In Führung liegt weiterhin Paris-Gewinnerin Simona Halep aus Rumänien. Beste Deutsche ist die Kielerin Angelique Kerber als Elfte, Julia Görges aus Bad Oldesloe folgt als Nummer 13.