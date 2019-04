Augsburg (dpa) - Der abstiegsbedrohte FC Augsburg hat sich von Chefcoach Manuel Baum, Co-Trainer Jens Lehmann und dem Technischen Direktor Stephan Schwarz getrennt und den früheren Mainzer und Wolfsburger Martin Schmidt als neuen Trainer verpflichtet.

Das teilte der Fußball-Bundesligist mit. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über die Personalien berichtet. Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter und FCA-Präsident Klaus Hofmann wollen am (heutigen) Dienstag um 18.00 Uhr auf einer Pressekonferenz über den Trainerwechsel informieren. Der neue Trainer Schmidt soll am Mittwoch seine erste Trainingseinheit leiten und wird danach vorgestellt. Am Sonntag muss Augsburg auswärts beim Europa-League-Viertelfinalisten Eintracht Frankfurt antreten.

«Wir haben in den letzten Wochen und Monaten alles dafür getan, unsere schwierige Situation gemeinsam zu meistern. Nach dem 0:4 gegen die TSG 1899 Hoffenheim und den äußerst schwankenden Leistungen zuvor hat uns aber die Überzeugung gefehlt, dass wir dies auf Dauer in der bisherigen Konstellation schaffen werden», wurde Sportgeschäftsführer Stefan Reuter in der Vereinsmitteilung zitiert.

Daher habe sich der Club entschieden, «zum jetzigen Zeitpunkt einen klaren Schnitt zu machen, um die Weichen für einen sportlich erfolgreichen Saisonendspurt und die weitere Zukunft des FCA zu stellen». Die Augsburger liegen in der Tabelle mit 25 Punkten auf Platz 15 und haben vier Zähler Vorsprung auf den VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz. Am Sonntag kassierte der FCA die klare Niederlage gegen Hoffenheim, fünf Tage zuvor war das Team im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den Bundesliga-Rivalen RB Leipzig in der Verlängerung ausgeschieden.