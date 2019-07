Drückende Hitze mit Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet das Team um Kapitän Manuel Neuer in Texas - und dazu ein namhafter Gegner: Real Madrid. «Wir haben ja auch schon in China gespielt. Es gab auch eine Weltmeisterschaft in Brasilien. Wir müssen mit allen Bedingungen klarkommen», sagte der weit gereiste und erfahrene Nationaltorhüter Neuer (33) zu den klimatischen Bedingungen am Spielort.

Nach dem 1:2 gegen den FC Arsenal im ersten Testspiel während der Werbetour in den Vereinigten Staaten will Trainer Niko Kovac auch gegen die Königlichen um Nationalspieler Toni Kroos am Sonntag an der Marschroute festhalten, einige Nachwuchsspieler einzusetzen, um die Profis im dünnen Kader nicht zu überlasten.

Die Niederlage habe «keinen Einfluss auf unsere Vorbereitung», hatte Kovac gleich nach dem Arsenal-Spiel erklärt. Er habe bewusst die Spielzeit jedes Akteurs begrenzt: «So werden wir weitermachen.»

Die zweite Partie im Rahmen des International Champions Cup findet an einem historischen Tag statt, dem 50. Jahrestag der ersten bemannten Mondlandung. Während des Aufenthaltes in Houston steht auch ein Besuch des Nasa-Space-Centers auf dem Münchner Terminplan.