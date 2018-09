Anzeige

New York (dpa) - Von Spektakel im Williams-Duell keine Spur, dafür ist klar: Mit Serena Williams ist nach einem der beiden klarsten Siege über ihre Schwester Venus bei diesen US Open noch zu rechnen.

Der 6:1, 6:2-Erfolg war am Freitagabend in New York eher ein Tennis-Langweiler als ein Aufreger-Match. Eine Warnung an die Konkurrenz schickte die wieder erstarkende Mutter mit ihrer beeindruckenden Vorstellung allemal.

«Das war mein bestes Match, seit ich zurückgekehrt bin», sagte die 36-jährige Serena Williams und war trotzdem froh, als das ungeliebte Duell mit der geliebten Schwester vorbei war. «Das war das beste Match, das sie gegen mich gespielt hat», meinte die 38-jährige Venus Williams 20 Jahre nach dem ersten der nun 30 Vergleiche und ging deswegen gelassen mit dem unerfreulichen Ergebnis um. Beim 18. Sieg stellte Serena das Resultat vom bisher klarsten Erfolg in Charleston vor fünf Jahren ein. Zur besten Abendzeit versuchten die knapp 24 000 Fans im Arthur-Ashe-Stadium alles, um Venus immer wieder aufzumuntern. Doch oft war sie gegen Aufschläge und Returns chancenlos, die wenigen Möglichkeiten konnte sie nicht nutzen.

So war die laue Show mit nur einer Hauptdarstellerin nach lediglich 72 Minuten und dem zweiten Matchball beendet, obwohl Serena Williams gleich im zweiten Spiel umknickte und sich bandagieren lassen musste. Das behinderte sie nicht, und so sprach auch sie von der besten Vorstellung gegen die ältere Schwester seit ewigen Zeiten.

Und das nur wenige Wochen, nachdem die Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Titeln in San Jose selbst die höchste Pleite ihrer grandiosen Karriere einstecken musste. Venus erinnerte jedoch daran, dass die Jüngere wohl trotzdem schon deswegen gut in Form sein müsse, weil sie das gegen Angelique Kerber verlorene Wimbledon-Finale erreicht habe.

Nächste Gegnerin der sechsmaligen US-Open-Siegerin ist am Sonntag die Estin Kaia Kanepi, die in der ersten Runde die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien ausgeschaltet hatte. «Wir hatten schon enge Matches. Sie weiß, wie man gutes Tennis spielt», sagte Serena Williams. Doch natürlich ist sie die Favoritin - vielleicht auch auf mehr. «Sie kann definitiv jeden schlagen und dominiert weiter das Damen-Tennis», urteilte Carina Witthöft nach ihrer Zweitrunden-Niederlage, bei der die Hamburgerin sogar ein Spiel mehr gewann als Venus Williams.

Viel knapper, doch mindestens ebenso beeindruckend war zuvor der Drittrunden-Sieg von Rafael Nadal. Der Titelverteidiger biss sich in 4:23 Stunden mit 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) gegen den starken Russen Karen Chatschanow durch. «Am Ende des Tages ist es ein großer Sieg gegen einen ganz harten Gegner, ohne dass ich auf meinem höchsten Niveau gespielt habe», stellte Nadal höchst zufrieden, aber auch erleichtert fest.Gegen den georgischen Außenseiter Nikolos Bassilaschwili ist der Weltranglisten-Erste an diesem Sonntag natürlich erneut der Favorit und hofft, für diese Partie und den weiteren Turnierverlauf die richtigen Schlüsse aus der Drittrunden-Zitterpartie zu ziehen: «Diese Matches helfen. Du gewöhnst Dich daran, in schwierigen Momenten unter Druck zu spielen.»

Ein bisschen mehr von Nadals Willen hätte auch dem Williams-Duell gut getan. Allerdings stellte Venus nicht ganz zu Unrecht fest: «Bei jedem großartigen Ball von mir hat sie einen noch besseren getroffen. Ich konnte nicht viel machen. Sie hat unangreifbares Tennis gespielt.»

Auch der Weltranglisten-Dritte Juan Martin del Potro ist ins Achtelfinale eingezogen. Neun Jahre nach seinem Titelgewinn in New York besiegte der Argentinier am frühen Samstagmorgen mit 7:5, 7:6 (8:6), 6:3 den Spanier Fernando Verdasco. Der Olympia-Zweite del Potro spielt in der Runde der letzten 16 an diesem Sonntag gegen den Kroaten Borna Coric.

Die vor zwei Jahren erst im Endspiel gegen Angelique Kerber unterlegene Tschechin Karolina Pliskova kam ebenfalls weiter. Pliskova besiegte die Amerikanerin Sofia Kenin 6:4, 7:6 (7:2) und trifft nun auf die Australierin Ashleigh Barty.

Vorjahresfinalist Kevin Anderson aus Südafrika bezwang den kanadischen Jungstar Denis Shapovalov mit 4:6, 6:3, 6:4, 4:6, 6:4 und spielt als nächstes gegen den Österreicher Dominic Thiem. Der Sieger könnte im Viertelfinale auf Nadal treffen. Der frühere Wimbledon-Finalist Milos Raonic aus Kanada schlug Ex-US-Open-Champion Stan Wawrinka aus der Schweiz 7:6 (8:6), 6:4, 6:3 und bekommt es nun mit dem Amerikaner John Isner zu tun.