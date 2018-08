In ihrem Auftaktmatch bei den US Open trifft Angelique Kerber auf die Russin Margarita Gasparjan.

In ihrem Auftaktmatch bei den US Open trifft Angelique Kerber auf die Russin Margarita Gasparjan. Foto: Afp7/AFP7 via ZUMA Wire

Anzeige

New York (dpa) - Am zweiten Turniertag der US Open wird es ernst für Wimbledonsiegerin Angelique Kerber und Alexander Zverev. Beide deutschen Tennis-Stars sollten aber am Dienstag in New York ihre ersten Aufgaben lösen. Den deutschen Tag im Louis-Armstrong-Stadium eröffnet zuvor Andrea Petkovic.

Die Spiele der Deutschen:

ANGELIQUE KERBER (Kiel) - MARGARITA GASPARJAN (Russland) Vor zwei Jahren triumphierte die Wimbledonsiegerin bei den US Open, 2017 war in Runde eins Schluss. Gegen Außenseiterin Gasparjan, schon einmal die Nummer 41 der Welt, hat die 30-Jährige noch nie gespielt.

ANDREA PETKOVIC (Darmstadt) - JELENA OSTAPENKO (Lettland) Das Viertelfinale vor sieben Jahren war bei weitem das beste Resultat von Petkovic in New York. Ostapenko gewann voriges Jahr überraschend die French Open und auch das bisher einzige Duell mit Petkovic.

LAURA SIEGEMUND (Metzingen) - NAOMI OSAKA (Japan) Vor ihrem Kreuzbandriss stand Siegemund 2016 in der dritten Runde in New York. Auf Sand in Charleston gewann in diesem Jahr die 20-jährige Osaka. 2017 schlug die Weltranglisten-19. Titelverteidigerin Kerber.

ALEXANDER ZVEREV (Hamburg) - PETER POLANSKY (Kanada) Bisher kam der Weltranglisten-Vierte in New York noch nicht über die zweite Runde hinaus. Gegen den 30 Jahre alten Weltranglisten-119. Polansky verlor Zverev schon einmal, aber das war bereits 2014.

MAXIMILIAN MARTERER (Nürnberg) - KEI NISHIKORI (Japan) Mit dem Achtelfinal-Einzug bei den French Open sorgte Marterer für Aufsehen, bei den US Open steht der 23-Jährige zum zweiten Mal im Hauptfeld - allerdings gegen den Finalisten von 2014.

PHILIPP KOHLSCHREIBER (Augsburg) - YANNICK HANFMANN (Karlsruhe) Schon viermal erreichte der 34-jährige Kohlschreiber das Achtelfinale der US Open, 2017 unterlag der Routinier dort Roger Federer. Der 26-jährige Hanfmann steht erstmals bei einem Grand Slam im Hauptfeld.

JAN-LENNARD STRUFF (Warstein) - TIM SMYCZEK (USA) Erst einmal schaffte es der 28 Jahre alte Sauerländer in die zweite Runde in Flushing Meadows. Sein 30 Jahre alter Gegner ist dank einer Wildcard dabei und gewann das bisher einzige Aufeinandertreffen.

YANNICK MADEN (Stuttgart) - LUCAS POUILLE (Frankreich) Nach dem Debüt in Wimbledon schaffte es der 28 Jahre alte Maden über die Qualifikation nun auch bei den US Open in das Hauptfeld. Kontrahent Pouille ist allerdings an Nummer 17 gesetzt.

Außerdem sehenswert:

Grand-Slam-Rekord-Turniersieger ROGER FEDERER aus der Schweiz eröffnet die Night Session gegen den Japaner YOSHIHITO NISHIOKA. Schon davor tritt der wiedererstarkte Wimbledonsieger NOVAK DJOKOVIC aus Serbien gegen den Ungarn MARTON FUCSOVICS an. Die dänische Australian-Open-Siegerin CAROLINE WOZNIACKI steht der Ex-US-Open-Gewinnerin SAMANTHA STOSUR aus Australien gegenüber.