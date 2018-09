Anzeige

Mit dem Abgang von Pierre Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund im vergangenen Winter, hat die Bundesliga mal wieder einen schillernden Stürmer verloren. Der Gabuner schoss einige wichtige Tore und gewann 2017 beim BVB sogar die Torjägerkanone. Trotzdem laufen in der Bundesliga immer noch einige hochkarätige Stürmer für ihre Vereine auf. Neben gestandenen Spitzenspielern wie Robert Lewandowski und Mario Gomez gibt es auch einige junge Talente auf den Offensivpositionen, die es im Auge zu behalten gilt. Im folgenden Stellen wir die besten Stürmer der Bundesliga vor.

Robert Lewandowski

Wenn es um die Frage der Torjägerkanone geht, hat der Pole jedes Jahr ein ernstes Wörtchen mitzureden. In der vergangenen Saison konnte er mit 29 Treffern den begehrten Goldenen Schuh einheimsen. Obwohl er in der Sommerpause vermehrt öffentliche Unzufriedenheit zeigte und mit Abwanderungsgedanken spielte, konzentriert sich die Nummer 9 der Bayern wieder voll und ganz auf das Tore schießen. Seine legendären Tore in der Champions League gegen Real Madrid im Dress vom BVB und den fünf Treffern in neun Minuten gegen den VfL Wolfsburg demonstrieren die Weltklasse des Stürmers.

Andrej Kramaric

Lange Zeit suchte der Kroate seine fußballerische Heimat. Unter anderem lief er für Dinamo Zagreb, HNK Rijeka und Leicester City auf, bevor er 2016 zu TSG 1899 Hoffenheim wechselte, wo er zunächst nur als Joker eingesetzt wurde. In der Rückrunde der vergangenen Saison explodierte er dann, erzielte in den letzten 14 Spielen 11 Tore und avancierte zum zweitbesten Torschützen der Rückrunde. In der letzten Saison unter Trainer Julian Nagelsmann wollen die Hoffenheimer natürlich noch einmal durchstarten und auch bei der Champions League Premiere alles geben. Dazu werden die Tore von Stürmer Nummer 1 Kramaric dringend benötigt. Wenn er die Form aus der Rückrunde der vergangenen Saison erneut aufrufen kann, gehört der Kroate auf jeden Fall zu den Anwärtern auf die Torjägerkrone.

Timo Werner

Timo Werner gehört zu den Shootingstars im deutschen Fußball. Schon früh zeichnete sich sein Talent beim VfB Stuttgart ab. In den vergangenen Jahren entwickelte sich der Stürmer von RB Leipzig zu einem der gefragtesten Talente Europas. Zehn seiner 13 Tore in der vergangenen Saison erzielte der 22-jährige in der Hinrunde, während der Motor bei RB ein wenig stockte, lief es auch bei Werner nicht richtig rund. Erst im Saisonendspurt traf er auch wieder das Tor. Danach ging es zur WM nach Russland, allerdings dürfte das Turnier nicht gerade positive Erinnerungen in ihm wecken. Besser läuft es für ihn in der neuen Spielzeit. Am dritten Spieltag erzielte er mit einem Doppelpack gegen Hannover seine ersten beiden Saisontreffer. Ob er es zum Torschützenkönig schafft wird sich zeigen, jedenfalls gilt RB Leipzig bei Betway mit einer Quote von 13,00 (Stand 21.9.) als Geheimfavorit auf die Meisterschaft, welche derzeit wie gewohnt von den Bayern dominiert wird.

Paco Alcacer

Mit der Verpflichtung des Stürmers von FC Barcelona, hofft man beim BVB das Stürmerkarussell zu beenden. Zwar konnte man mit Robert Lewandowski, Pierre Emerick Aubameyang oder Michi Batshuayi immer einen potenten Stürmer präsentieren, allerdings zogen alle zu größeren Vereinen weiter. Mit einem Treffer direkt bei seinem Debüt feierte Paco Alcacer einen Traumeinstand. Leider laborierte er in den folgenden beiden Partien an einer Oberschenkelverletzung. Trotzdem sind sich die Verantwortlichen vom BVB sicher, dass der flinke Stürmer perfekt mit der Mannschaft harmonieren wird. Da Alcacer ein technisch versierter Spieler mit einem starken Abschluss ist, wird er für einige Tore gut sein in der Bundesliga.

Mario Gomez

Beim VfB Stuttgart erlebt Mario Gomez gerade seinen zweiten Frühling. Nachdem der Stürmer, der zur jungen Meistermannschaft von 2007 gehörte, für große Vereine wie FC Bayern oder AC Florenz spielte, kehrte er im vergangenen Jahr zu seinem Ausbildungsverein zurück. In der letzten Saison spielte er eine starke Rückrunde und sorgte mit seinen acht Treffern für den Aufschwung des VfB Stuttgart. Wenn die Offensive ins Laufen kommt, ist Mario Gomez auch mit 33 Jahren noch für zahlreiche Tore gut und könnte immer noch zu einem der erfolgreichsten Torschützen der langjährigen Vereinsgeschichte werden.

Nils Petersen

In der vergangenen Saison belegte Nils Petersen den zweiten Platz auf der Torjägerliste. Der Rekord-Joker steht derzeit beim SC Freiburg unter Vertrag. Mit seinen Qualitäten als Einwechselspieler schaffte er es sogar in den vorläufigen Kader von Joachim Löw für die WM 2018. Auch in der Saison 2018/19 wird der Stürmer wieder die erste Option bei den Freiburgern sein und einige Treffer für den Klassenerhalt beitragen.