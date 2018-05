Anzeige

Die Namen des vorläufigen WM-Kaders von Bundestrainer Joachim Löw geistern seit Mitte Mai durch die Presse. Mario Gomez, Nils Petersen und Timo Werner sind die Angriff-Kandidaten. Im Mittelfeld stehen voraussichtlich Ilkay Gündogan, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Marco Reus, Sebastian Rudy, Julian Brandt, Julian Draxler, Leon Goretzka und Leroy Sané. In der Abwehr stehen Namen wie Jerome Boateng, Matthias Ginter, Jonas Hector, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Marvin Plattenhardt, Antonio Rüdiger, Niklas Süle und Jonathan Tah. Im Tor könnten Kevin Trapp, Marc-André ter Stegen, Bernd Leno und der Kapitän der Mannschaft, Manuel Neuer, stehen. Doch kann er überhaupt an der WM 2018 teilnehmen?

Die Gerüchteküche brodelt

Der vorläufige Kader ist gesetzt. Eine finale Entscheidung wird allerdings erst am 4. Juni fallen. Dann wird Nationaltrainer Joachim Löw entscheiden, welche 20 Feldspieler und welche drei Torhüter mit nach Russland reisen. Summa summarum müssen dafür weitere vier Sitzplätze im Bus der Mannschaft gestrichen werden. Wer nicht mitfahren wird, darüber geistern zahlreiche Gerüchte durch die Presse.

Die Rückennummern

Tah mit der Nummer 24, Petersen mit der Nummer 25, Süle mit der Nummer 26 und Trapp mit der Nummer 27 könnten bereits ein Omen sein, dass Joachim Löw eben diese Nummern bereits wohlweislich so vergeben hat, dass die deutsche Nationalelf zahlenmäßig komplett ist - auch wenn eben diese vier Kandidaten gestrichen werden.

Das Aus für?

Götze und Wagner haben bereits einen Anruf von Joachim Löw erhalten, dass sie trotz Engagement und Einsatz nicht dabei sind. Die Folge: Götze zeigte sich kämpferisch, Wagner erklärte seinen Rücktritt. In vielen Fachmedien wird gemunkelt, dass dieser Anruf auch Kapitän Neuer blühen könnte. Der Grund: Mangelnde Spielpraxis aufgrund der langen Verletzungszeit. Laut Joachim Löw stehe Neuer tagtäglich neu unter Beobachtung - bis zur finalen Entscheidung am 4. Juni. In mehreren Interviews wurde der Nationaltrainer mit diesen Worten zitiert: "Beide Seiten müssen absolut ehrlich sein. Ohne Spielpraxis kann jemand nichts ins Turnier gehen." Ob die Spielpraxis reicht, wird sich also in den nächsten Tagen zeigen. Die erste Hürde hat Neuer bereits genommen - obgleich bereits diese unsicher war. In der Vergangenheit habe es häufig Aussagen gegeben, dass die Fitness für Neuer vor der WM-Teilnahme stehe.

Das Phänomen Neuer. Kann der Kapitän der Nationalelf mit nach Russland?

Manuel Neuer hat so einiges in seiner Laufbahn erreicht: 2014 Gewinner des World Cups und des FIFA Club Word Cups. 2012/2013 Gewinner der Champions League. Seit 2012/2013 jährlich German Champion. Viermal German Cup Gewinner. Gewinner des UEFA Supercups, dreimaliger Gewinner des German Supercups, zweimal Fußballer des Jahres (2011 und 2014). Allerdings ist auch die Liste der Verletzungen oder vielmehr die Verletzungszeit in den Jahren 2017/2018 rasant angestiegen. Laut Transfermarkt verpasste er neun Spiele nach einem Mittelfußbruch am 20. April 2017. 123 Tage konnte er nicht spielen. 37 Spiele verpasste er nach dem 18. September. Gleiche Diagnose. 205 Spieltage verpasst. Heute trägt Neuer Titanplatten zur Stabilisierung in beiden Füßen. Sein Training hat er bereits vor einigen Wochen wieder aufgenommen.

Kapitän der Nationalelf ist Neuer übrigens bereits seit dem Jahr 2016. Damals wurde seine Ernennung mit reichlich Spannung begleitet. Nicht etwa bei Bastian Schweinsteigers Abschlussspiel gab der einstige Kapitän seine Binde ab. Erst nach dem Spiel ließ der Trainer verlauten, dass diese künftig von Neuer getragen wird. Für Joachim Löw war diese Entscheidung eher eine Randnotiz, hieß es vor knapp zwei Jahren in der Presse. Flache Hierarchien im Team und die mythische Figur eines Kapitäns zeigen an dieser Stelle wie groß der Unterschied zwischen Mannschaftspraxis und öffentlicher Wahrnehmung ist. Bereits vor zwei Jahren erklärte Löw, dass es durchaus mehrere Kapitäne im Team gebe. So wird es voraussichtlich kein zweites Kapitänsdrama geben wie einst zwischen Philipp Lahm und Michael Ballack im Jahr 2010. Ob und wie es mit Kapitän Neuer weitergeht, steht allerdings erst am 4. Juni fest.

Termine gesetzt. Jetzt muss die deutsche Nationalelf ran

Obgleich noch nicht feststeht, WER nach Russland reist, sind zumindest die ersten Spieltermine bereits gesetzt. In insgesamt acht Gruppen stellen sich die Mannschaften der WM 2018 in Russland. Dies sind die ersten Termine der deutschen Nationalelf:

WM-Gruppe F

- 17. Juni, 17 Uhr: Deutschland gegen Mexiko

- 18. Juni, 14 Uhr: Schweden gegen Südkorea

- 23. Juni, 17 Uhr: Südkorea gegen Mexiko

- 23. Juni, 20 Uhr: Deutschland gegen Schweden

- 27. Juni, 16 Uhr: Mexiko gegen Schweden, Südkorea gegen Deutschland

Schließt die deutsche Nationalelf diese Spiele als erste oder zweite Mannschaft der Gruppe ab, ginge es am 2. Juli um 16 Uhr für den Zweiplatzierten der Gruppe F gegen den Sieger der Gruppe E (Brasilien, Costa Rica, Schweiz, Serbien). Der Sieger der Gruppe F steht am 3. Juli um 16 Uhr gegen den Zweitplatzierten der Gruppe E auf dem Platz. Wer sein Spielerglück bei den WM-Spielen der Nationalelf versuchen möchte, findet hier eine Auswahl an Optionen. Übrigens: Public Viewing ist auch zu dieser WM wieder bis in die Abendstunden möglich. Wer die Spiele live sehen will, könnte es mitunter schwer haben, ein erschwingliches Hotel zu finden.