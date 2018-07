Anzeige

GEFRUSTET: Noch immer warten Marcel Kittel, André Greipel, John Degenkolb & Co. auf einen Etappensieg bei der «Großen Schleife» 2018. Besonders Kittel war nach dem verkorksten Finale der siebten Etappe frustriert und verschwand kommentarlos im Mannschaftsbus seiner Katusha-Alpecin-Mannschaft. In Amiens bietet sich den Männern mit den schnellen Beinen die vorerst letzte Möglichkeit vor den Alpen, endlich einen Tageserfolg einzufahren.

NATIONALFEIERTAG: Wie die deutschen Radprofis warten auch die Franzosen noch auf ihren ersten Tour-Tagessieg 2018. Die Hoffnungen ruhen am Nationalfeiertag, der an den Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 erinnert, im Falle der erwarteten Sprintankunft vor allem auf Arnaud Démare.

STRECKE: Außer zwei Bergwertungen der vierten Kategorie weist der 181 Kilometer lange Tagesabschnitt von Dreux nach Amiens keine größeren Schwierigkeiten auf. Beim letzten Besuch der Tour in Amiens holte sich André Greipel den Tagessieg.