Ruhpolding (dpa) - Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier steht in Ruhpolding vor ihrem ersten Massenstart-Rennen der Saison, Felix Neureuther will sich beim Slalom-Klassiker in Wengen steigern. Die deutschen Wintersportler wollen hoch hinaus.

BIATHLON

Weltcup, Ruhpolding

Massenstart, Männer, 12.15 Uhr (ARD und Eurosport) Massenstart, Frauen, 14.40 Uhr (ARD und Eurosport)

In ihrem ersten Massenstart-Rennen der Saison hofft Laura Dahlmeier auf eine weitere Leistungssteigerung. Für die von gesundheitlichen Problemen geplagte Doppel-Olympiasiegerin ist es beim Heim-Weltcup in Ruhpolding das erst fünfte Saisonrennen. In Sprint mit Platz neun ging es noch schwer. «Aber in der Staffel lief es schon besser, und es war ein weiterer Schritt nach vorne», sagte die 25-Jährige, die sich durch ihr Top-Ten-Ergebnis im Sprint für das Rennen der besten 30 qualifizierte. Neben ihr gehen Vanessa Hinz, Franziska Preuß, Franziska Hildebrand, Denise Herrmann und Karolin Horchler ins Rennen. Bei den Männern gilt es, den achtmaligen Saisonsieger Johannes Thingnes Bö aus Norwegen zu schlagen. Das ist nicht nur das Ziel der Deutschen Arnd Peiffer, Benedikt Doll und Johannes Kühn.

SKISPRINGEN

Weltcup, Zakopane/Polen

Männer, 16.00 Uhr (ARD und Eurosport)

Nach dem vom Sturz David Siegels überschatteten Sieg der DSV-Adler im Team-Wettbewerb steht das Einzelspringen auf dem Programm. In der polnischen Skisprung-Hochburg Zakopane zählt Markus Eisenbichler, der sich am Samstag sehr stark zeigte und zwischenzeitlich sogar den Schanzenrekord hielt, zu den Mitfavoriten. Interessant wird auch sein, wie sich der Gesamtführende Ryoyu Kobayashi präsentiert. Der Japaner zeigte sich in Zakopane und auch schon zuvor im zweiten Springen von Val di Fiemme nicht mehr in seiner absoluten Top-Form der Vierschanzentournee.

SKI ALPIN

Weltcup, Wengen/Schweiz

Slalom, Herren

1. Durchgang 10.15 Uhr (ARD und Eurosport 2) 2. Durchgang 13.15 Uhr (ARD und Eurosport 2)

Weltcup, Cortina d'Ampezzo/Italien

Super-G, Damen 11.15 Uhr (ARD und Eurosport 2)

Felix Neureuther will beim Slalom-Klassiker in Wengen besser abschneiden als zuletzt in Adelboden und Selbstvertrauen tanken vor den Weltmeisterschaften. Insgesamt stehen in der Schweiz sechs DSV-Athleten am Start. Beim Super-G der Damen in Cortina d'Ampezzo sind es sogar sieben - und mit Viktoria Rebensburg zählt auch eine zu den Kandidatinnen für einen Podestplatz. Auch Lindsey Vonn will im dritten Rennen nach ihrem Comeback an der Siegerehrung teilnehmen.

NORDISCHE KOMBINATION

Weltcup, Triple, Chaux-Neuve/Frankreich

Springen, 11.00 Uhr

15 Kilometer Langlauf, 13.30 Uhr (ARD)

Beim Triple der Nordischen Kombinierer fällt am Sonntag im dritten Wettkampf die Entscheidung. Im Kampf um den Gesamtsieg des aufeinander aufbauenden Wettbewerbs liegt Fabian Rießle, der sowohl am Freitag als auch am Samstag Dritter wurde, aussichtsreich im Rennen.

AUSSERDEM:

Die deutschen SKISPRINGERINNEN um die Gesamtweltcupführende Katharina Althaus sind im japanischen Zao nach dem Sieg im Teamwettbewerb am Sonntag im Einzel gefordert.

Für die LANGLÄUFER geht der Weltcup im estnischen Otepää weiter. Zu den Favoriten zählen die Deutschen in den Rennen über 10 (Frauen) und 15 Kilometer (Männer) nicht.

Die VIERERBOB-PILOTEN wollen beim Weltcup auf der Olympiabahn n Innsbruck/Igls ihre Siegesserie ausbauen. Bislang konnten die Deutschen in der Königsklasse alle Weltcuprennen gewinnen: Zweimal siegte Olympiasieger Francesco Friedrich, je einmal Europameister Johannes Lochner und der Olympia-Zweite Nico Walther.

Beim Weltcup in Rogla/Slowenien können die deutschen SNOWBOARDER einen Tag nach dem Doppelpodest für Selina Jörg und Cheyenne Loch ihre WM-Form ein weiteres Mal unter Beweis stellen.

Auch für die SKICROSSER lief der Weltcup in Idre Fjäll/Schweden mit dem Sieg von Heidi Zacher am Samstag so gut, dass es auch am Sonntag Hoffnungen auf weiteres Selbstvertrauen vor den Titelkämpfen in den USA gibt.