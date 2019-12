Berlin (dpa) -

Die Übersicht über den Wintersport am Samstag:

SKISPRINGEN

Vierschanzentournee, Oberstdorf

Einzel, Herren

Qualifikation 16.30 Uhr (ARD und Eurosport)

Der Höhepunkt des Skisprung-Winters beginnt im beschaulichen Allgäu. In Oberstdorf sind am Samstag gleich zwölf deutsche Athleten gefordert, die erste Hürde Qualifikation zu nehmen und sich für das erste Tournee-Einzel am Sonntag (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) zu qualifizieren. Als deutscher Top-Springer gilt Karl Geiger, der in jedem Wettkampf bislang eine Platzierung unter den ersten Sieben geschafft hat. Top-Favorit ist der japanische Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi.

SKI ALPIN

Weltcup in Bormio, Italien

Abfahrt Herren 11.30 Uhr (ARD und Eurosport)

Weltcup in Lienz, Österreich

Riesenslalom Damen

1. Durchgang 10.15 Uhr (ARD und Eurosport)

2. Durchgang 13.30 Uhr (ARD und Eurosport)

Die eisige und brutale Stelvio-Piste in Bormio verlangt den Skirennfahrern bei der Abfahrt am Samstag alles ab. Nach der verkürzten Version am Freitag geht es am Samstag über die volle Distanz. Thomas Dreßen ist der vielversprechendste Kandidat des Deutschen Skiverbands, aber nicht unbedingt ein Fan der Strecke. Viktoria Rebensburg dagegen kommt mit dem im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindendem Riesenslalom in Lienz meistens gut zurecht und hat bei den beiden letzten Auflagen 2015 und 2017 jeweils einen Podestplatz geholt - ein Sieg gelang ihr aber noch nicht.

SKILANGLAUF

Tour de Ski, Weltcup, Lenzerheide/Schweiz

Massenstart, Damen, 10 km, freier Stil, 12.45 Uhr (Das Erste und Eurosport)

Massenstart, Herren, 15 km, freier Stil, 14.15 Uhr (Das Erste und Eurosport)

Nach zwei Etappen am Wochenende im Schweizer Lenzerheide führt die Tour de Ski in diesem Jahr über Toblach nach Val di Fiemme (beide Italien), wo sie mit dem Anstieg auf die Alpe Cermis am 5. Januar endet. Der Deutsche Skiverband erwartet keine Topplatzierungen. Saisonhöhepunkte werden Ende Februar/Anfang März die Rennen in Oslo und Lathi sein. Sie dienen als Test für die zur gleichen Zeit im folgenden Winter stattfindenden WM-Rennen in Oberstdorf. Den ersten Ausfall musste Teamchef Peter Schlickenrieder noch vor dem Start verkraften. Valentin Mättig fehlt wegen einer Erkältung, eine Nachnominierung für das ursprünglich zwölfköpfige Team gibt es nicht.

BIATHLON

Show-Wettkampf auf Schalke, 17.50 Uhr (ARD)

Ein allerletztes Mal noch steht Laura Dahlmeier als Biathletin im Rampenlicht. Beim Spektakel im Fußballstadion auf Schalke wird sich die 26-Jährige am Samstag (17.50 Uhr/ARD) über ein halbes Jahr nach ihrem überraschenden Rücktritt als Aktive von den Fans verabschieden. Nachdem Erik Lesser erkrankt absagen musste, läuft Dahlmeier mit Philipp Nawrath.