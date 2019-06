Montpellier (dpa) - Trotz der gesicherten Qualifikation für das Achtelfinale will die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft im letzten Gruppenspiel voll auf Sieg spielen.

Südafrika heißt der Gegner heute um 18.00 Uhr (ARD und DAZN) in Montpellier. Bereits ein Unentschieden würde sicher reichen, um die Gruppe als Tabellenführer zu beenden und ein frühes K.o.-Duell mit den starken USA zu vermeiden.

«Ganz klar ist unser Ziel, mit drei Punkten und einem Sieg vom Platz zu gehen», kündigte die Bundestrainerin an. Dennoch stellte sie personelle Änderungen in Aussicht. «Natürlich gibt es diese Überlegungen. Wir werden viele Faktoren mit einfließen lasen», sagte Voss-Tecklenburg.

Davon profitieren könnte auch Linda Dallmann. Die Essenerin ist neben Johanna Elsig, Leonie Maier und Turid Knaak eine der vier Feldspielerinnen im deutschen Team, die bei dieser WM noch ohne Einsatz sind. Sie sehe sich aber weniger als Ersatz-, sondern vielmehr als «Ergänzungsspielerin», sagte die 24-Jährige. «Es gibt ganz viele Sachen, mit denen wir die Mannschaft unterstützen können.»

Wann Spielmacherin Dzsenifer Marozsan nach ihrem im ersten Spiel gegen China erlittenen Zehenbruch wieder zur Verfügung steht, ist dagegen offen. «Wir schauen da jeden Tag», sagte die Bundestrainerin. «Dzseni macht jetzt die ersten kleinen Versuche Richtung Ball, ist aber sicher noch ein ganzes Stück davon entfernt, um über eine Spielfähigkeit nachzudenken.»

Was passiert sonst noch?

Zeitgleich mit der Partie Deutschland gegen Südafrika spielt in Le Havre Spanien gegen China. Beide Teams in der Gruppe B haben ihre Partien gegen Südafrika gewonnen und gegen Deutschland verloren. Die siegreiche Mannschaft würde sicher ins Achtelfinale einziehen.

Am Abend (21.00 Uhr) finden die letzten beiden Begegnungen der Gruppe A statt. Gastgeber Frankreich, das schon für die nächste Runde qualifiziert ist, tritt in Rennes gegen Nigeria an. In Reims spielen das bislang sieglose Südkorea und Norwegen (ein Sieg) gegeneinander.