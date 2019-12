London (dpa) - Achtelfinal-Zeit bei der Darts-Weltmeisterschaft in London! An diesem Samstag stehen - ohne deutsche Beteiligung - die restlichen sechs Achtelfinals auf dem Programm. Drei werden am Nachmittag (13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) ausgespielt, drei weitere folgen am Abend (20.00 Uhr).

SHERROCK-BEZWINGER GEGEN WELTMEISTER

Nach ihrem Aus lobte Fallon Sherrock Bezwinger Chris Dobey in den höchsten Tönen. Schon am Samstag (21.15 Uhr) muss der Engländer dies gegen BDO-Weltmeister Glen Durrant bestätigen, um eines der acht begehrten Achtelfinal-Tickets zu erhalten. Schon am Nachmittag (16.00 Uhr) stellt sich Ex-Weltmeister Adrian Lewis (England) dem Duell mit dem Belgier Dimitri van den Bergh.

GENERATIONENDUELL AM ABEND

Der routinierte Peter Wright aus Schottland? Oder der junge Jeffrey de Zwaan aus den Niederlanden? Am Abend (20.00 Uhr) kommt es zum Duell der Generationen: Der 49 Jahre alte Wright hat nach wechselnden Auftritten noch Steigerungspotenzial, während Youngster de Zwaan (23) beim überraschenden Sieg über Dave Chisnall jüngst den bisher besten Average des Turniers warf.

FAVORIT PRICE TRITT AUF

Das 4:0 von Gerwyn Price gegen den Schotten John Henderson war sehr deutlich. Doch schon am Samstag (22.30 Uhr) ist «The Iceman», wie der ehemalige Rugby-Spieler aus Wales genannt wird, schon wieder gefragt. Auch gegen den Australier Simon Whitlock wäre alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung.