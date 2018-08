Anzeige

Glasgow (dpa) - Am zweiten Tag der European Championships sind in Glasgow erstmals die Schwimmer gefordert. Die Becken-Asse von Chefbundestrainer Henning Lambertz schwimmen im Tollcross International Swimming Centre in Glasgow um EM-Ehren.

Rund zwölf Kilometer entfernt wird am Freitag wieder gerudert. Auch die Bahnradsportler und Synchronschwimmerinnen wollen ihr Können zeigen.

Die Highlights des Tages in der Übersicht:

SCHWIMMEN: Jetzt geht's los! Als erste deutsche Schwimmer starten Poul Zellmann und Henning Mühlleitner am Freitag ab 10.50 Uhr (MESZ) über 400 Meter Freistil in die Europameisterschaften. Auch Christian Diener (50 Meter Rücken), Aliena Schmidtke (100 Meter Schmetterling), Fabian Schwingenschlögl (100 Meter Brust) sowie die deutschen Männer und Frauen in den 4 x 100 Meter Freistil-Staffeln sind gefordert. Über 800 Meter Freistil sind Celine Rieder und Sarah Köhler im Vorlauf am Start. Köhler zählt als Jahresschnellste im europäischen Vergleich zu den Top-Favoritinnen auf die Medaillen.

RUDERN: Der Deutschland-Achter, der Männer-Doppelzweier und der Vierer ohne Steuerfrau haben beim EM-Auftakt ihr Soll erfüllt. Dagegen müssen die restlichen vier der für die 14 olympischen Klassen gemeldeten deutschen Teams am Freitag in den Hoffnungslauf. Dem Zweier ohne Steuermann, Vierer ohne Steuermann und den beiden leichten Doppelzweiern droht deshalb ein vorzeitiges EM-Aus schon am zweiten Regattatag.

BAHNRADSPORT: Am Freitag fallen sechs der 22 Entscheidungen auf der Bahn. Die größten Hoffnungen liegen für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) traditionell in den Teamsprint-Wettbewerben bei Männern und Frauen. 2017 in Berlin gab es jeweils EM-Silber. Allerdings muss Miriam Welte aus Kaiserslautern auf ihre langjährige Stammpartnerin Kristina Vogel verzichten. Die Erfurterin fehlt nach einem schweren Trainingssturz. Ihre Position nimmt Debütantin Emma Hinze aus Cottbus ein. Außerdem werden die Medaillen im Scratch und in der Mannschaftsverfolgung (jeweils Männer und Frauen) vergeben.

SYNCHRONSCHWIMMEN: Die ersten Medaillen der European Championships werden am frühen Nachmittag im Synchronschwimmen vergeben. Für Deutschland sind Marlene Bojer und Daniela Reinhardt in der Technischen Kür dabei. Sie zählen jedoch nicht zu den Favoritinnen auf Edelmetall.