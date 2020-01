Darüber spricht die Liga: Klinsmann trifft auf die Bayern

Bundesliga-Rückrundenstart

Berlin (dpa) - Jürgen Klinsmann muss mit Hertha BSC gegen den FC Bayern ran, Julian Nagelsmann will mit RB Leipzig gegen den 1. FC Union Berlin ein Signal an die Konkurrenz senden, und beim Spitzenspiel des 18. Spieltages steht mit FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach ein Westduell an.