Düsseldorf (dpa) - Die Favoriten Hamburger SV und Union Berlin wackeln im Aufstiegskampf zur Fußball-Bundesliga, der SC Paderborn wittert indes wieder seine Chance.

Der HSV konnte mit dem 0:0 im Zweitliga-Duell beim VfL Bochum zwar nach Punkten (51) zum Tabellenführer 1. FC Köln aufschließen, blieb nach der vorherigen 2:3-Heimniederlage gegen Darmstadt aber auch im zweiten Spiel in Serie ohne Sieg. «Wir haben den Anspruch, jedes Spiel zu gewinnen. Das 0:0 tut aber nicht so weh, wie das 2:3 gegen Darmstadt. Ich weigere mich, alles Schwarz zu sehen», sagte HSV-Coach Hannes Wolf nach der Nullnummer.

Union Berlin (47 Punkte) unterlag im Verfolgerduell gegen Paderborn mit 1:3 (0:1). Die Ostwestfalen verkürzten damit den Rückstand zum Tabellendritten Union auf drei Zähler und haben sich am 27. Spieltag im Aufstiegskampf zurückgemeldet. Köln kann am Sonntag (13.30 Uhr) mit einem Erfolg im Heimspiel gegen Kiel an der Tabellenspitze davonziehen. In einer weiteren Partie am Samstag trennten sich Darmstadt 98 und Jahn Regensburg mit 1:1 (0:0).

Hamburg war in Bochum die dominantere Elf, nutzte aber die herausgespielten Torchancen nicht. Erst traf Khaled Narey (5. Minute) mit einem Schuss nur den Pfosten, ehe VfL-Keeper Manuel Riemann den Kopfball von Berkay Özcan (21.) aus kurzer Distanz parierte. Bochum hielt mit Kampf dagegen und erarbeitete sich einen Zähler.

Christopher Antwi-Adjej (41. Minute) sowie Sven Michel (87.) und Philipp Klement (90.) ließen Paderborn mit ihren Treffern in Berlin jubeln. Sebastian Polter gelang für Union nur noch der Ehrentreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit. Die Gastgeber begannen sehr schwungvoll und setzten die Gäste unter Druck. Allerdings fehlte den Torschüssen die nötige Präzision, um Paderborns Schlussmann Leopold Zingerle in Bedrängnis zu bringen.

Bereits am Freitag kam der FC St. Pauli nicht über ein 0:0 gegen den Tabellenvorletzten MSV Duisburg hinaus. Der Hamburger Club verpasste nach zuvor zwei 0:4-Niederlagen erneut einen Sieg, hält mit drei Punkten Rückstand aber den Kontakt zur Aufstiegszone. Am Freitag trennten sich zudem der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Heidenheim ebenfalls mit 0:0.