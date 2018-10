Anzeige

«Klar, würde es mir gefallen, mehr zu spielen. In unserer Mannschaft haben wir viele Nationalspieler, der Trainer muss rotieren. Aber ich würde gerne mehr Minuten haben!», sagte der 21 Jahre alte Portugiese der «Bild»-Zeitung. Der Jung-Star wurde in der Saison bislang in fünf von elf Pflichtspielen eingesetzt, nur dreimal stand er in der Startelf. Sanches sagte dennoch: «Das Verhältnis zum Trainer ist sehr gut.» Nach vier Partien ohne Sieg steckt der Fußball-Rekordmeister aktuell in einer Krise.

Der Mittelfeldspieler und Europameister wertete es als «normal, dass es Diskussionen gibt, wenn wir einige Spiele verlieren. Das ist Teil des Geschäfts und überhaupt kein Problem.» Er war im Sommer 2016 für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon verpflichtet worden, konnte sich bislang in München aber nicht durchsetzen. In der vorigen Saison verliehen ihn die Bayern nach England zu Swansea City.