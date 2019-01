Frankfurt startet mit einem überzeugenden Heimsieg gegen Freiburg in die Rückrunde.

Trainer Dieter Hecking feiert den Auswärtssieg seiner Mannschaft in Leverkusen.

Der Gladbacher Torjäger Alassane Plea (l) erzielte das 1:0 in Leverkusen.

Berlin (dpa) - Peter Bosz ist das Bundesliga-Debüt als Trainer bei Bayer Leverkusen misslungen. Die Werkself unterlag zum Rückrunden-Auftakt daheim mit 0:1 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach und verpatzte das erste Pflichtspiel nach der Ablösung von Heiko Herrlich durch den Ex-BVB-Trainer Bosz.

Leverkusen steckt damit weiter im Tabellen-Mittelfeld des Fußball-Oberhauses fest. Gladbach hingegen festigte dank des Treffers von Top-Torjäger Alassane Plea in der 37. Minute Platz drei hinter Herbstmeister BVB und dem FC Bayern.

Einen starken Start in die zweite Halbserie legte Pokalsieger Eintracht Frankfurt mit dem 3:1 (3:0) gegen den SC Freiburg hin. Fortuna Düsseldorf bejubelte nach der Posse um die Vertragsverlängerung von Trainer Friedhelm Funkel ein 2:1 (1:0) beim FC Augsburg. Weiter tief im Abstiegskampf stecken der Vorletzte Hannover 96 nach dem 0:1 (0:1) gegen Werder Bremen und der Tabellen-16. VfB Stuttgart, der im eigenen Stadion 2:3 (0:2) gegen den FSV Mainz 05 unterlag.

Die Stuttgarter kamen dabei zu spät auf Touren. Jean-Paul Boetius (22.), Jean-Philippe Mateta (28.) und Alexander Hack (72.) hatten die Gäste auf Siegkurs gebracht. Die Treffer von Nicolas Gonzalez (83.) und Marc Oliver Kempf (85.) halfen dem VfB dann nichts mehr.

Auch in Hannover ist die Hoffnung auf Besserung im neuen Jahr vorerst geplatzt. Milot Rashica (33.) sorgte für den verdienten Erfolg der Bremer, die durchaus höher hätten gewinnen können.

Früh entschieden war die Partie in Frankfurt. Das gefürchtete Sturmtrio Sebastien Haller (36.), Ante Rebic (40.) und Luka Jovic (45.) bestrafte mit seinen Treffern vor der Pause die kapitalen Defensivschwächen der Freiburger. Die Eintracht ist nun Fünfter. Freiburg, für das Nils Petersen (69.) traf, rutschte auf Rang zwölf.

Den erstaunlichen Düsseldorfern gelang in Augsburg der vierte Liga-Sieg in Serie. Marvin Ducksch brachte die Fortuna in Führung (45.), Jonathan Schmid glich aus (64.). Kurz vor Schluss sicherte dann Benito Raman nach einem Konter die drei Punkte für die Gäste.