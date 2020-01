Der 35-Jährige fehlte in der Berliner Max-Schmeling-Halle ebenso wie die anderen fünf Stammspieler, die tags zuvor beim 3:0 im zweiten Vorrundenspiel gegen Belgien begonnen hatten. Für die Anfangsformation stand Regeneration auf dem Programm.

Grozer soll am Mittag eingehend ärztlich untersucht werden, was es mit seiner Wadenblessur auf sich hat. Der Diagonalangreifer musste am Montagabend gegen die Belgier vorzeitig ausgewechselt werden. Mit einer dick bandagierten rechten Wade lief er zurück in die Kabine.

Der Russland-Legionär von Zenit St. Petersburg hatte schon bei der EM im vergangenen Herbst Probleme an der rechten Wade. Damals musste er vorübergehend pausieren, weil er sich nach eigenen Angaben eine «kleine Zerrung» zugezogen hatte.

Die Deutschen bestreiten am Dienstagabend (20.10 Uhr/Sport1) ihr letztes Vorrundenspiel gegen den EM-Zweiten Slowenien. Den Einzug ins Halbfinale hat die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani schon so gut wie sicher. Im Kampf um das letzte europäische Olympia-Ticket ist Grozer aber für Deutschland unverzichtbar. Nur der Turniersieger von Berlin reist im Sommer nach Tokio.