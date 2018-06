Andrea Petkovic scheitert bei French Open an Halep

Grand-Slam-Turnier

Paris (dpa) - Andrea Petkovic ist in der dritten Runde der French Open ausgeschieden. Die Darmstädterin verlor am Samstag in Paris 5:7, 0:6 gegen die Tennis-Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien.