Abfahrt bei Ski-WM am Samstag wenn dann verkürzt

Erste Entscheidung

Are (dpa) - Bei der Ski-WM in Are gibt es am heutigen amstag maximal eine verkürzte Abfahrt vom Super-G-Start. Ein Rennen über die volle Distanz von 3122 Metern ist nicht möglich, wie der Skiweltverband am frühen Morgen entschied.