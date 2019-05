101. PGA Championship: Aus für Golfstar Woods und Kaymer

Koepka dominiert

New York (dpa) - Masters-Sieger Tiger Woods und Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer sind bei der 101. PGA Championship ausgeschieden. Beide scheiterten beim zweiten Major-Turnier des Jahres auf dem Bethpage Black Course in der Nähe von New York mit jeweils 145 Schlägen um einen Schlag am Cut.