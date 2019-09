OstfildernEs herrscht Trainingslager-Atmosphäre in der Sporthalle 1. Die Torhüterinnen arbeiten in einer Ecke, einige junge Spielerinnen machen Wurfübungen, die Handballerinnen des ersten Teams kommen gerade von einer Laufeinheit durch den Seiteneingang. Veronika Goldammer beobachtet die Szene und lächelt. „Sechs Trainer sind hier im Einsatz“, erklärt sie, „wir sind ein Trainerkollektiv.“ Sie ist die Chefin. Die Teams des TV Nellingen wollen gut vorbereitet in die Saison gehen. Denn nach dem Rückzug des ersten Teams aus der Bundesliga und dem Aufstieg des zweiten von der Württembergliga in die Baden-Württemberg Oberliga ist vieles anders als bisher.