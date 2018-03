KöngenSo stellen sich Zuschauer ein Handball-Derby vor: Die Landesliga-Partie zwischen dem TSV Köngen und dem Team Esslingen wurde erst zwölf Sekunden vor dem Schlusspfiff entschieden, als Köngens Hannes Hagelmayer den Ausgleich verpasste und stattdessen Team-Schlussmann Adriana Di Vincenzo am Kopf traf. Der Jubel über den 24:23 (11:12)-Sieg war bei den Esslingern groß.

Youngster Hagelmayer – der zuvor mit der Bundesliga-A-Jugend des TSV Wolfschlugen im Einsatz war und erst Mitte der zweiten Hälfte zum Einsatz kam – hatte drei Mal getroffen und war in der Schlussphase entscheidend an der Köngener Aufholjagd beteiligt. Am Ende zeigte er aber