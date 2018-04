Plochingen - Vor dieser Frage stehen die meisten Leistungssportler irgendwann – vor allem, wenn sie nicht oder nicht mehr von ihrem Sport leben: Wie bringe ich rechtzeitig meine berufliche – und damit finanzielle – Zukunft voran und kann gleichzeitig weiter auf einigermaßen hohem Niveau mein liebstes Hobby ausüben? So ging es Dominik Eisele, was dem 27-jährigen Handballer in den vergangenen Monaten einiges an Hirnschmalz abverlangte – und für den Baden-Württemberg Oberligisten TV Plochingen zum Glückfall wurde.

Eisele, 1,98 Meter groß, wurfgewaltig und mit Bundesligaerfahrung beim TV Neuhausen/Erms, steht bis zum Saisonende noch beim