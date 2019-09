NeuhausenIn Neuhausen bleibt die langfristige Zielsetzung trotz des Abstiegs aus der 3. Liga wie gehabt: Die Filder-Handballer wollen sich in der dritthöchsten Spielklasse etablieren und den Ruf als Fahrstuhlmannschaft ablegen. Nun startet das Team aber erst einmal in der Baden-Württemberg Oberliga und ein direkter Wiederaufstieg wird alles andere als einfach. Für den neuen Chef-Coach Markus Locher – der seit 2010 als Co-Trainer an der Seitenlinie stand und zuvor acht Jahre hauptverantwortlicher Coach war – sind die Top-Favoriten jedenfalls andere: SG Pforzheim/Eutingen, TV Bittenfeld, HSG Konstanz II und TVS Baden-Baden.

„Über wenig