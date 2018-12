BalingenDie Handballerinnen des TV Reichenbach haben ihre Spitzenreiterposition in der Württembergliga weiter gefestigt. Das Team hat sich beim TV Weilstetten mit 29:23 (12:12) durchgesetzt und feierte den zehnten Saisonsieg.

Zunächst lief es bei den Reichenbacherinnen aber nicht wie erhofft. „Wir hatten im Angriff Probleme und haben es nicht geschafft, unser Spiel abzurufen“, bemängelte TVR-Kreisläuferin Maike Kienzlen. Die Mannschaft leistete sich zahlreiche technische Fehler, stand aber in der Abwehr gut und fand so nach und nach ins Spiel. „Nach der Pause haben wir unsere Angriffe konzentrierter abgeschlossen und uns so immer weiter