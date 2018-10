Anzeige

Esslingen Ein Jubiläum folgt dem nächsten: Die Eßlinger Zeitung feiert in diesem Jahr 150. Geburtstag – der EZ-Handball-Pokal wird im kommenden Januar 25 Jahre alt. Die Veranstaltung, die wieder von Toto-Lotto und der Volksbank Esslingen unterstützt wird, geht 2019 am traditionellen Datum vom 4. bis 6. Januar über die Bühne der Esslinger Neckarsporthalle. Die SG Hegensberg/Liebersbronn ist der passende Ausrichter – die beiden Stammvereine TV Hegensberg und TV Liebersbronn feiern im kommenden Jahr jeweils ihr 125-jähriges Bestehen. Die Spielgemeinschaft wurde im Jahr 2000 gegründet, wurde sozusagen also gerade volljährig. Viele Gründe zum (gemeinsamen) Feiern.

Noch zehn Wochen sind es bis zum Turnier, die Vorbereitungen für die Jubiläumsausgabe laufen bereits auf Hochtouren – bei der SG und bei der EZ. Die Verantwortlichen der Vereine im Handballbezirk Esslingen-Teck haben in diesen Tagen das Anmeldeformular in ihrem Email-Postfach. Anmeldeschluss ist der 9. November, die ersten 16 Teams werden berücksichtigt. Der Termin ist günstig, da die Ligen nach der Weihnachtspause noch spielfrei haben, die Mannschaften eine Woche später jedoch wieder starten und so in der Neckarsporthalle auch ihre Form testen können. Titelverteidiger TSV Neuhausen aus der 3. Liga startet sogar erst am 18. Januar ins Punktspieljahr.

Der EZ-Pokal ist das Kräftemessen der Top-Teams aus dem EZ-Land – und darüber hinaus. Bereits im Sommer hat sich ein Verein knapp außerhalb des Verbreitungsgebietes der Eßlinger Zeitung gemeldet und kundgetan, unbedingt mit dabei sein zu wollen, ein Club von weiter weg hat ebenfalls bereits sein Interesse bekundet. Doch die Anmeldefrist beginnt erst jetzt.

Die Macher aus Hegensberg und Liebersbronn haben schon vor Monaten mit der Organisation begonnen, jetzt geht es in die heiße Phase. „Wir sind ganz fleißig am Planen“, sagt Friederike Schmitz vom Organisationsteam. In dieser Woche etwa wurden die Arbeitsdienste aufgeteilt und das Thema erörtert, was es kulinarisch „außer Maultaschen“ geben soll, wie Schmitz lachend erzählt. Denn das schwäbische Traditionsgericht ist gesetzt.

Beim EZ-Pokal geht es um guten Handball, sportliche Erkenntnisse, Treffen und Fachsimpeln auf den Rängen sowie in den Katakomben und natürlich um den Turniersieg. Aber es gibt auch einen finanziellen Anreiz: Der Gewinner erhält 750 Euro für die Mannschaftskasse, der Zweite bekommt 500 Euro, der Dritte 300 Euro und der Vierte 200 Euro. Ebenfalls 200 Euro erhält die beste unterklassige Mannschaft von der Landesliga abwärts. Es gibt also viele Gründe, beim 25. EZ-Handball-Pokal dabei zu sein. Die Anmeldung läuft.