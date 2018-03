Wolfschlugen (red) - Beinahe hätte es der TSV Wolfschlugen geschafft, dem VfL Pfullingen die erste Niederlage in der Handball-Württembergliga beizubringen. Das 25:25 (11:13) bedeutet aber immerhin den ersten Punktverlust für den Tabellenführer. „Es war ein spannendes und gutes Spiel vor einer tollen Kulisse“, schwärmte der Wolfschlugener Abteilungsleiter Wolfgang Stoll über die 60 Minuten, in denen sich die beiden Mannschaften nichts schenkten. Um einen Relegationsplatz zu erreichen ist der TSV nun auf fremde Hilfe angewiesen. In Wolfschlugen wird darauf gesetzt, dass der momentan Zweitplatzierte MTG Wangen beim TV Plochingen verliert.