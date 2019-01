WolfschlugenDie Handballer des TSV Wolfschlugen bleiben in der Württembergliga auf Kurs: Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweite Hälfte schickte das Team von Trainer Veit Wager die SG Herbrechtingen-Bolheim mit einer 21:31 (13:14)-Klatsche wieder nach Hause. „In Abschnitt eins haben wir mit zu viel Leichtsinn agiert und vor allem in der Defensive“, bemängelte Wolfschlugens Abteilungsleiter Wolfgang Stoll.

So führte der favorisierte Tabellendritte zur Pause nur mit einem mageren Treffer (14:13). In Durchgang zwei zeigten die Wolfschlugener vor allem im Abwehrverband eine deutlich verbesserte Vorstellung. Den Gästen