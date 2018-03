HemmingenKollektives Angriffsversagen“, nennt Simon Vogel den Grund, weshalb die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen in der Baden-Württemberg Oberliga beim Tabellenfünften HSG Strohgäu mit 20:22 (13:11) verloren haben. „Wir haben aber auf der anderen Seite eine super Abwehr gespielt“, sagt der TSV-Trainer. Torfrau Melanie Kraiser hielt die Hälfte der Bälle.

Doch im Angriff des Tabellendritten haperte es: „Da haben wir viele freie Würfe vergeben, es gab technische Fehler en masse“, ärgert sich Vogel. Dabei waren die Wolfschlugenerinnen am Anfang das bessere Team und gingen verdient mit 13:11 in die Pause. Doch in die zweite Hälfte starteten sie