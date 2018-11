BruchsalDie Handballerinnen des TSV Wolfschlugen sind in der Baden-Württemberg-Oberliga bei der SG Heidelsheim/Helmsheim nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Durch das 20:20 (9:11) verpassten es die TSV-Frauen, an die Tabellenspitze zu springen. Wolfschlugens Co-Trainer Christoph Balz war dementsprechend unzufrieden: „Wir sind über die komplette Spielzeit hinweg unter unseren Möglichkeiten geblieben.“

Erst nach neun Minuten erzielte Nina Vollmer den ersten Treffer für Wolfschlugen. An diesem Start hatte der TSV lange zu knabbern, die Gäste liefen lange Zeit einem Rückstand hinterher. In der 33. Minute gelang den Favoritinnen in