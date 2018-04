WolfschlugenHandball-Württembergligist TSV Wolfschlugen verlor knapp gegen den Tabellenführer TSV Zizishausen mit 21:22 (10:10) und bleibt auf Platz fünf der Tabelle.

In der ersten Hälfte setzten sich beide Mannschaften abwechselnd kurz mit zwei Toren ab, verloren aber ihre Führung wieder. Zisishausen erwischte einen besseren Start in die zweite Hälfte und erspielte sich einen Zwei-Tore-Vorsprung. Mitte des zweiten Durchgangs setzten sich die Gäste auf 20:15 ab. In der 58. Minute glich Wolfschlugen zum 21:21 aus, die Gäste trafen kurz danach aber zum 22:21.nio

TSV Wolfschlugen: Dunz, Lorenz; Florian Rebmann, Johannes