WangeDie Wolfschlugener Erfolgsserie reist im Allgäu bei der 39:30 (21:15)-Niederlage gegen die MTG Wangen. Laut TSV-Funktionär Wolfgang Stoll war „man nur in der Anfangsphase ein ebenbürtiger Gegner“. So sagt es auch der Spielbericht, der zeigt, dass Wangen erst vor der Halbzeit erstmals wegzog. Wolfschlugen zeigte eine „große Schwächen in der Abwehr“ und vor allem vorne vergab man einige Chancen. „Der routinierte Keeper Sebastian Nerger brachte uns zum verzweifeln“, erkennt Stoll demütig an. Zudem hemmte Wangen durch eine Manndeckung an Marcel Planitz das Wolfschlugener Angriffsspiel. Auch wenn beim TSV nach der Halbzeit eine Steigerung zu sehen war,