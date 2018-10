DeizisauViele Tore, wenige Emotionen: Die Handballer des TSV Wolfschlugen haben das Württembergliga-Derby beim TSV Deizisau mit 37:32 (21:17) gewonnen und bleiben damit ungeschlagen an der Tabellenspitze. In allen Belangen waren die Wolfschlugener den entscheidenden Tick besser. Ganz zufrieden war Trainer Veit Wager dennoch nicht: „Ein paar Prozent fehlen uns noch, wir sind noch nicht ganz am Limit.“

Spannung und derbytypische Emotionen hatte die Partie nicht zu bieten, dafür aber jede Menge Tore – mitunter ansehnlich herausgespielt, einen souveränen Tabellenführer und nicht nachlassende Deizisauer. In der 37. Minute (19:27) hatten viele schon