Esslingen

Im Derby zwischen der SG Hegensberg/Liebersbronn und dem TSV Wolfschlugen kommt es zum Wiedersehen mit alten Bekannten. In der Baden-Württemberg Oberliga der Frauen steht ein Schlagerspiel an.

Männer – 3. Liga

Nach dem von der Dramaturgie besonderen Spiel gegen den TuS Fürstenfeldbruck folgt beim TSV Neuhausen für Trainer Eckard Nothdurft ein besonderes Spiel: Die MadDogs treten am Sonntag (17 Uhr) beim HBW Balingen-Weilstetten II an – Nothdurfts langjähriger Club. „Für mich wird das sehr emotional“, sagt der Coach und verweist auf das „Bundesligaflair“ in der Sparkassenarena. Nach dem Saisonauftakt beim VfL